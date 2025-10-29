Евростат: България е трета по най-евтин ток за домакинствата в ЕС

Най-голямо поскъпване спрямо миналата година се наблюдава в Люксембург

През първото полугодие на 2025 г. средните цени на електроенергията за домакинствата в Европейския съюз остават почти без промяна спрямо същия период на миналата година, показват данните на Евростат, публикувани днес.

Средната цена достига 28,72 евро за 100 киловатчаса, при 28,87 евро година по-рано – символичен спад от 0,5%, който бележи период на ценова стабилност. Въпреки това, цените продължават да са значително над нивата от преди енергийната криза през 2022 г.

Средните цени на природния газ за домакинствата са се понижили с 8,1% до 11,43 евро за 100 киловатчаса. Според Евростат това показва завръщане към типичните сезонни колебания, наблюдавани преди кризата.

В същото време делът на данъците и таксите в крайната цена на електроенергията се е увеличил до 27,6% (при 24,7% година по-рано), а при природния газ – до 31,1%, което отразява намаляване на субсидиите и данъчните облекчения, въведени в предходни години.

Резултатът е, че реалното поевтиняване преди данъчното облагане все още не достига до потребителите.

Германия отчита най-високите цени на електроенергията – 38,35 евро за 100 киловатчаса, следвана от Белгия (35,71 евро) и Дания (34,85 евро). В другия край на класацията са Унгария (10,40 евро), Малта (12,44 евро) и България (13 евро), което поставя страната ни на трето място по най-евтин ток за домакинствата в ЕС.

Най-голямо поскъпване спрямо миналата година се наблюдава в Люксембург (+31,3%), Ирландия (+25,9%) и Полша (+20%), докато най-сериозно поевтиняване има в Словения (-13,1%), Финландия (-9,8%) и Кипър (-9,5%).

За първите шест месеца на 2025 г. цените на електроенергията за небитови потребители в ЕС отбелязват лек спад – до 19,02 евро за 100 киловатчаса, спрямо 19,41 евро през втората половина на 2024 г.

По данни на Евростат, броят на държавите с увеличение на цените е почти равен на този с намаление.