От последните минути: Избягал питон проникна в къщата на столичани в кв. "Враждебна"

Отглеждан незаконно кралски питон избяга от дома на своя собственик и проникна в къщата на съседите му. Куриозната случка съобщиха преди броени минути от кметството на район "Кремиковци" в София.

Наричан още топчест питон, със своите внушителни размери, той пропълзял и влязъл в къщата на комшиите на своя собственик. Паникьосани, те веднага се обадили на 112 и полицията.

Последвала незабавна проверка от страна на властите.

Оказало се, че на адреса наистина се отглеждат студенокръвни. Униформените открили още две големи змии. Собственикът им нямал нито документи, нито регистрация, че отглежда екзотични животни. Влечугите са конфискувани и предадени на Софийския зоопарк за отглеждане при подходящи условия.

Ето и цялото съобщение на местната управа:

"Уважаеми жители,

днес представители на районната администрация, съвместно с екипи на 5-то РУ – СДВР и РИОСВ – София, извършиха проверка по сигнал за отглеждане на влечуги в жилищна сграда в кв. Враждебна.



Проверката бе извършена след постъпил сигнал от съседи, които съобщили, че влечуго е избягало от жилището на техен съсед и е проникнало в тяхното жилище.

При извършената инспекция е установено, че в обекта са отглеждани три броя змии, без необходимите документи и регистрация в съответните институции.

Влечугите са иззети и предадени на Софийския зоопарк за отглеждане при подходящи условия.

Районната администрация благодари на гражданите за бдителността и съдействието и напомня, че отглеждането на защитени и екзотични животни без разрешение е забранено и подлежи на санкции".

Огромната змия е заловена успешно и предадена на столичната зоологическа. Снимки: Столична община, район "Кремиковци"