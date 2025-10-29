Асоциация "Сигурност": Варна ще понесе първия удар при война с Русия



Бивши разузнавачи, контраразузнавачи и полицаи призоваха за военен неутралитет

Варна ще понесе първия удар, ако се стигне до война НАТО-Русия. ЕС настоява за въоръжаване, притискат ни активно да участваме и страната ни се готви за полигон за подготовката на такъв конфликт. За това алармираха членове на УС на варненската асоциация "Сигурност", която обединява бивши полицаи, разузнавачи и контраразузнавачи.

"Обезпокоени сме, че сигурността на страната и в частност на Варна е реално застрашена, тъй като в града се намира координационен център на НАТО, специално поделение и други стратегически обекти. Изтървахме шанса още в началото на войната между двата славянски народа да станем домакин на мирни инициативи и преговори. Сега ни притискат да участваме активно в тази война, въпреки че армията ни не разполага с ресурси. Достатъчно е няколко дрона да паднат на Златни пясъци и туризмът ще бъде занулен. Необходимо е да запазим военен неутралитет и да продължим хуманитарната подкрепа за Украйна", заяви председателят на асоциацията Марин Черкезов.

Членове на УС на "Сигурност" критикуваха и договора с "Райнметал" за завод за барут.

"Защо Германия не инвестира у нас в завод за автомобили, за високи технологии, а в мръсно производство, което не би могла да разгърне на своя територия?!", риторично попита Павлин Павлов.

Той предупреди, че във Варненския залив се подготвят 17 нови стоянки за военни кораби, а в страната са съсипани големи поземлени територии за полигони на НАТО, но за разлика от други членове на на военния съюз и на ЕС, които защитават първо националните си интереси, нашето правителство не реагира.

"Вместо Министерския съвет говори турският президент Ердоган, който казва, че не иска България да бъде въвлечена във война с Русия", коментира Павлов.

От асоциацията смятат за вредни промените в Закона за отбраната и ограничаването на правата на президента като върховен главнокомандващ.

"Ще предложим още МВР да се възстанови в предишния си вид, за да има информационен поток към службите за сигурност, които се превръщат в политическа бухалка. Признават го и експерти като Цветлин Йовчев, които не харесват Румен Радев. Същото твърди и бившият министър Веселин Вучков", посочи Любомир Димитров, бивш директор на РДВР-Варна. По думите му направените през годините реформи в МВР са довели до скок на престъпността.

От асоциация "Сигурност" обявиха, че инициативен комитет подготвя в столицата кръгла маса за суверенитета на България, в която ще участват. Целта е да се огласят опасните процеси, които застрашават сигурността на страната, за да станат достояние на широката общественост.