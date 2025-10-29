Нови обитатели сред животните: Три двугърби камили в Зоопарк Бургас

Новият дом на животните е създаден по уникална концепция

Три двугърби камили са новите обитатели на Зоопарк Бургас. Те са семейство - майка, баща и техният син. Родителите се казват Кали и Фреди, а малкият все още няма име и очаква своя осиновител, който ще има възможността да го избере.

Камилите разполагат с повече от 5 декара просторна площ, където се разхождат и общуват отблизо с посетителите, казаха от управата на зоопарка и обясниха, че новият дом на животните е създаден по уникалната концепция на Зоопарк Бургас - загражденията да са максимално близки до естествената среда на животните.



