Гроздан Караджов: В България вече ще има ясни правила и контрол за всички атракционни услуги

В България вече ще има ясни правила и контрол за всяка атракция – и на сушата, и във въздуха, и по вода. Това каза на брифинг в Министерския съвет вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов.

Вицепремиерът потвърди, че на днешното правителствено заседание е приет Проектът на Закон за общите изисквания за безопасност при предоставяне на атракционни услуги, представляващи източник на повишена опасност, който бе залегнал в дневния ред на заседанието.

Животът и здравето на българските граждани не могат да зависят от случайността, заяви министър Караджов.

Той припомни, че законопроектът е изготвен след серия от инциденти и случаи, които, по думите на Караджов, са показали липсата на единна уредба и ефективен контрол върху дейностите, свързани с атракционните съоръжения.

„С новия закон държавата създава ясна рамка за безопасност, задължителна застраховка и контрол върху всички атракционни дейности – от водните забавления по Черноморието, през въжените паркове и батути, до въздушните полети и автомобилните обиколки. Целта е да се гарантира животът и здравето на гражданите, като същевременно се създадат предвидими условия и за бизнеса“, увери вицепремиерът Гроздан Караджов.

Караджов припомни и какви са основните елементи на законопроекта. „Първо, изисква се регистрация на всички доставчици на такива услуги в публичен регистър към Министерството на туризма. Без вписване няма право на дейност. Също задължителна застраховка „Злополука“ за всеки потребител, така че при инцидент да има гарантирано обезщетение. Ежедневни проверки на съоръженията и задължителни правила за безопасност, поставени на видимо място за посетителите. План за безопасност на всеки обект и назначено отговорно лице за безопасността на всяка атракция. Задължение за придружител при ползване на услуги от деца под 14 години и контрол от акредитирани органи и от държавни институции“, избори той.

Вицепремиерът разясни и кои институции ще упражняват контрол. По думите му, това ще бъдат „Гражданска въздухоплавателна администрация“ за въздушните атракции; Изпълнителната агенция „Морска администрация“ за водните атракции; кметовете и общините за сухопътните и стационарните атракции. Комисията за защита на потребителите отговаря за защитата на всеки един ползвател.

За да осигурим единна и ефективна система за контрол, законопроектът въвежда изменения в няколко други законопроекта, стана известно от думите на министъра. Гроздан Караджов подчерта, че това са Кодексът за застраховането, за да се въведе нов вид задължителна застраховка „Злополука“ за посетителите на такива атракциони. В Кодекса за търговското корабоплаване ще се регламентират контролните функции на морската администрация. Правят се промени също в Закона за гражданското въздухоплаване и в Закона за автомобилните превози, където да се уредят атракционните превози, сред които туристически влакчета, атракционни автомобили и т.н.

Законът няма да натоварва държавния бюджет, а просто ще създаде механизъм за самофинансиране чрез лицензионни контролни такси, увери още Караджов.

„Очакваният ефект е, че с приемането на закона България ще разполага с национална система за безопасност на атракционните услуги, която ще намали риска от инциденти, ще повиши доверието на туристите и родителите и ще улесни работата на контролните органи. Всеки, който предлага атракционни услуги, ще трябва да докаже, че може да гарантира безопасност. А всеки гражданин ще има правото да знае, че е защитен“, каза още той.

След приемането му от Министерския съвет предстои законопроектът да бъде разгледан от Народното събрание. Предвиден е и шестмесечен срок, в който всички действащи атракциони да приведат дейността си съобразно новите изисквания. Гроздан Караджов изрази надежда новите правила да влязат в сила преди началото на следващия активен летен сезон.