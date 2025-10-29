Линия 3 на метрото няма да работи на 8 и 9 ноември

Във връзка с предстоящото пускане в експлоатация на трите нови станции от

разширението на Линия 3 по бул. „Владимир Вазов“ и необходимата

актуализация на софтуера на системите за контрол и управление на влаковото

движение, Линия 3 ще бъде затворена за търговска експлоатация за периода от

00:00 часа на 8 ноември 2025 г. (събота) до 24:00 часа на 9 ноември 2025 г.

(неделя), съобщиха от "Метрополитен" в позиция до медиите.

"През този период ще бъде осигурен заместващ транспорт. Предварително се извиняваме за причиненото неудобство на ползващите Линия 3 и благодарим за проявеното разбиране", пишат още от там.