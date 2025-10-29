„Софийска вода“ спира водата в три столични квартала

На 30 октомври (четвъртък) „Софийска вода“ ще извърши планови ремонтни дейности, заради които временно ще бъде прекъснато водоснабдяването в няколко квартала на столицата, съобщиха от дружеството.

Основната причина е подмяна на спирателни кранове по ул. „Станислав Доспевски“ и бул. „Владимир Вазов“, както и монтаж на водомерен възел в ж.к. „Сердика“.

- ж.к. „Левски Г“: Водоподаването ще бъде спряно от 09:30 до 21:30 ч. При продължителност на ремонта над 12 часа ще бъде осигурена водоноска пред бл.10.

- ж.к. „Сердика“: Заради монтаж на водомерен възел до бл. 20 (висока зона) водата ще бъде спряна от 10:30 до 19:00 ч.

- ж.к. „Хаджи Димитър“: В района на бул. „Владимир Вазов“ – от ул. „Васил Кънчев“ до ул. „Милен Цветков“ – няма да има вода от 09:00 до 21:00 ч. При необходимост от удължаване на ремонтните дейности ще бъде осигурена водоноска пред бл. 10 на бул. „Владимир Вазов“.

Жителите на засегнатите райони могат да получат актуална информация чрез Телефонния център на „Софийска вода“ – 0800 121 21, както и чрез Виртуалния информационен център на сайта на дружеството, където се публикуват всички текущи теренни дейности в реално време.