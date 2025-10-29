Владислава Цолова: Знаехме, че д-р Хасърджиев има проблеми

"Знаехме, че д-р Станимир Хасърджиев има проблеми. От много време се опитвахме да му помогнем. Но той не желаеше да потърси психологическа или каквато и да е помощ. Постепенно абдикира от работата в организацията, не отговаряше на телефона си. Лично аз доста пъти се опитвах да го открия".

Това заяви Владислава Цолова, създател на сдружение „Аутизъм Днес” и бивш председател на управителния съвет на Националната пациентска организация, цитирана от БНР.

Цолова от години познава д-р Хасърджиев, който до преди броени дни беше шеф на НПО-то, чиято мисия е да брани правата на пациентите в България.

"Труд news" припомня, че докторът в момента се намира в ареста. На него и още трима души са повдигнати обвинения за принуда с оръжие срещу 20-годишен младеж с цел блудство.

Дългогодишно познанство свързва д-р Хасърджиев и Влади Цолова покрай общите им битки - за правата на пациентите.

До скандала се стигна, след като младия мъж подал сигнал в полицията, че е бил държан против волята си в апартамента на д-р Хасърджиев в столичния кв. "Дианабад". Твърди, че бил завързан за стол. По думите му - упоен с коктейл от наркотици. Пред разследващите младежът заявил, че четирима други мъже са искали да извършат блудствени действия с него, докато е под въздействието на дрогата. В някакъв момент младокът успял да се отскубне от въжетата, отворил вратата на терасата и скочил на долната тераса. Там зъзнал часове наред, след като съседите на д-р Хасържиев от 4-я етаж видели непознатия на балкона си.

Другите трима мъже с обвинения са бивш военен от Френския легион, актьорът Росен Белов и гръцкия модел Анастасиос Михайлидис. По неофициална информация пистолетът, с който младежът бил принуден да стои в жилището, е бил именно на бившия военен.

"Разчитаме органите да си свършат работата и разкрият истината. Виждали сме д-р Хасърджиев в друга светлина. Той е помогнал на много хора. Добър лекар, завършил медицина с отличие. Благодарение на него има хора, които живеят втори живот. Той се бори за техните трансплантации в чужбина", отбеляза още Цолова. Самата тя е майка на дете с аутизъм, заради което и основава своето сдружение.

На 24 октомври от Националната пациентска организацията излезе със становище по казуса.

"Всеки носи отговорност за собствените си постъпки. Всичко, което му се случва, е резултат от неговия път дотук. Всяка генерализация е грешна", пишат от там.

Владислава Цолова не скри, че последно време д-р Хасържиев имал проблеми, абдикирал от работата си, не си вдигал телефона и бил неоткриваем.

Вчера, 28 октомври, единият от обвиняемите, който обаче не се намира зад решетките, а под домашен арест, заяви, че д-р Хасърджиев е зависим към метаамфетаминови дроги.

"Той често организира такива купони. Признавал си е, че е зависим от наркотиците. Доколкото знам не крие и своята сексуална ориентация. Във въпросната нощ и аз бях в апартамента, но като видях накъде отиват нещата, реших да си тръгна. Аз съм хетеросексуален, дори съм и сгоден. Сега имам проблеми заради тази случка", разказа пред журналисти в съда Анастасиос Михайлидис, модел и участник в "Мистър София".

Анастасиос е от смесен брак, майка му е българка, а покойният му баща бил грък. От малък живее в София и говори перфектно български език. В съда манекенът бе категоричен, че докато е присъствал на партито не е видял оръжие, нито да склоняват младия мъж към сексуални действия. Какво се е случило след като си тръгнал обаче - не може да каже.