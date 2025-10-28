Анастасиос Михайлидис: Хасърджиев е наркозависим, редовно организира гей партита

Гръцкият модел Анастасиос Михайлидис, който е с мярка „домашен арест“, се яви в Софийския градски съд, където днес се разглежда мярката за неотклонение на четиримата обвиняеми за принуда с оръжие към 20-годишно момче. Сред тях са доктор Станимир Хасърджиев, актьорът Росен Белов, Михайлидис и мъж, част от Френския легион.

Моделът заяви пред съда, че е живял при Хасърджиев около 4 месеца, тъй като е имал нужда от място за престой, а докторът му е помогнал. По думите на Михайлидис, обвиненията са „нелепи“ и ще може да ги използва в своя полза като девидент.

„Хасърджиев ми предостави адреса си в труден момент. Аз винаги съм стоял настрана от партитата, които той организира,“ обясни Михайлидис. Той уточни, че не е виждал никакви оръжия и не е станал свидетел на насилствени действия. Според него момчето, което е подало сигнала – Георги, е дошло с Росен Белов и сам е носил наркотици.

Михайлидис също потвърди, че в жилището са се провеждали партита с употреба на дрога от представители на гей обществото, но той самият не е участвал и е напускал жилището.

„Аз съм хетеросексуален и сгоден. Смятам това за постановка и изнудване с цел уронване на моя и на другите престиж,“ добави моделът.

Инцидентът доведе до арестите на четиримата обвиняеми, след като 20-годишното момче подава сигнал, че е било държано насила в апартамент, вързано за стол и принудено да употреби наркотици. Младежът успява да се освободи и да избяга, като скача от терасата на петия етаж на тази на четвъртия. Той остава на терасата за часове, докато успява да се свърже с близки, а след това е открит от полицията.

Според живеещи в блока, апартаментът е собственост на доктор Станимир Хасърджиев, който е председател на неправителствена организация. Обвинението срещу Росен Белов предизвика спор между кмета на район „Изгрев“ Делян Георгиев и министъра на културата Мариан Бачев.