Близо 24 000 лв. месечно: ВСС предлага 18% увеличение на заплатите на магистратите през 2026 г.

Висшият съдебен съвет предвижда увеличение от 18% на заплатите на магистратите и служителите в проектобюджета за 2026 година, който ще възлиза на близо 1 милиард евро, съобщава NOVA. Процентът на увеличението е определен според модел, базиран на динамиката на средната работна заплата в бюджетната сфера през последните години.

Това означава, че възнагражденията на някои съдии ще достигнат почти 24 000 лева месечно. ВСС уточни, че ръстът не засяга кадровиците, а основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност се определя съгласно Закона за съдебната власт – в размер на удвоената средна работна заплата в бюджетната сфера.

Членове на съвета отхвърлиха твърденията, че изборните членове на ВСС получават 20 000 лв. заплата, или че увеличението от 18% се отнася за тях.

Правният експерт Иван Брегов уточни, че средната заплата на съдия, прокурор или следовател в момента е 8 730 лв., без допълнителните четири бонус заплати и годишните 5 500 лв. за облекло. Той отбеляза, че проблемът не е в размера на възнагражденията, а в твърде раздутия щат – в системата има 715 незаети щатни бройки, а за 2026 г. са предвидени конкурси за още около 150 нови места.

Проф. Пламен Киров подчерта, че високите заплати не водят до повишаване на ефективността на съдебната система. Според него броят на приключените дела тази година ще бъде с 18% по-нисък от преди десет години, а младши прокурори получават повече от университетските преподаватели по право.