Разкриха две наркооранжерии във Варна

Две наркооранжерии разкриха варненски криминалисти в рамките на един ден при специализирана операция за противодействие на притежанието и разпространението на дрога, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Оранжериите били открити в понеделник при претърсване на два адреса в града. Там били намерени растения от рода на конопа в различни стадии на растеж, отглеждани в три оборудвани с напоителни и климатични системи помещения.

Те били модерно обзаведени - с лампи за поддържане на подходяща температура, филтри, уреди на контрол на влажността.

В отделни стаи имало оборудване за изсушаване и изчистване на готовата продукция, както и голямо количество суха марихуана, която била иззета заедно с открити на двете места три електронни везни и таблетки екстази.

Задържани са двама варненци, стопани на имотите. По случая е образувано досъдебно производство, а разследването продължава под наблюдението на прокуратурата.

Снимки: ОДМВ-Варна