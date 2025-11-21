Задържаха под стража обвинения за подкуп надзирател от Варна

Варненският окръжен съд задържа под стража 43-годишния надзирател от следствения арест във Варна, когото прокуратурата обвини в две престъпления - по служба и за поискан и приет подкуп. Мотивът на магистратите бе, че има опасност мъжът отново да престъпи закона, ако е на свобода, тъй като в хода на разследването са събрани данни, че се е занимавал с незаконна дейност в продължителен период от време.

Конкретното обвинение срещу надзирателя П.Н. е, че срещу 2000 лв. рушвет внесъл в ареста два мобилни телефона и ги дал на задържани. За това се разбрало през август по време на друго разследване. Последвало наблюдение, след което на 19 ноември призори служителят бил задържан на работното си място в помещения в затвора, в които временно е настанен следственият арест.

Работата по документиране и доказване на извършените престъпления продължава, съобщиха от Варненската окръжна прокуратура, която ръководи разследването.

Определението на съда подлежи на въззивен контрол пред Варненския апелативен съд.