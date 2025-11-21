Двама шофьори наказани за смъртта на момче

Влизат в затвора

Шофьорите Алекс Кючуков и Запрян Христев бяха признати за виновни като съпричинители на тежката катастрофа, станала на 27 октомври 2023 г. на бул. “Цар Борис III” в Пловдив. При инцидента загина 18-годишният Спас Спасов, който се возел на задната седалка на автомобила, управляван от Алекс Кючуков.

Сблъсъкът станал, след като Кючуков навлязъл в кръстовището с ул. “Граф Игнатиев”, но с ниска скорост и спрял, а в задницата му с висока скорост се забил “Мерцедес”, управляван от Запрян Христев.

Пловдивският окръжен съд постанови ефективни присъди и на двамата - 3 години и половина затвор за Кючуков и 4 години за Христев. И двамата получават забрана да управляват МПС за 4 години. Присъдите могат да бъдат обжалвани пред Пловдивския апелативен съд.