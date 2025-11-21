Съдия Светла Даскалова поема делото "Коцев"

Името й бе изтеглено измежду 16 магистрати

Съдия Светла Даскалова от Варненския окръжен съд /ВОС/ поема делото срещу кмета Благомир Коцев и още четирима подсъдими за престъпен сговор за получаване на подкупи. Името й бе изтеглено измежду 16 магистрати от Наказателното отделение на съда чрез системата за случайно разпределение на дела на ВСС от ръководителя на отделението и зам.-председател на ВОС Стоян Попов в присъствието на медии.

"Срокът, в който съдия Даскалова трябва да насрочи разпоредително заседание, е двумесечен. Има депозирани молби за промяна в мерките за неотклонение, които са в документите по делото. Няма срок, в който те трябва да бъдат гледани, преценката е на съдия-докладчика", каза Стоян Попов.

Светла Даскалова ще ръководи тричленен състав с двама съдебни заседатели, отново избрани на случаен принцип. Тя има право да си направи самоотвод, като в такъв случай процедурата по случаен избор на съдия-докладчик ще се повтори.