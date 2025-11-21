Бащата на Сияна поиска оставка на председателя на Върховния касационен съд

22 000 души подкрепиха подписка срещу корупцията в съдебната система

Николай Попов - бащата на 12-годишната Сияна, загинала при катастрофа на 31 март т. г., връчи на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) Галина Захарова подписка от над 22 хиляди души срещу корупцията в съдебната система и за оставка на самата Захарова.

Таткото и други родители, загубили децата си по пътищата, дойдоха вчера на конференция по повод 145-годишнината от създаването на ВКС. Попов поиска да връчи подписката преди началото на форума, но Захарова му предложи да заяви исканията си пред всички участници в конференцията - върховни и конституционни съдии, членове на ВСС и юристи. Пред всички тях бащата на Сияна обвини съдилищата като отговорни за безобразията по делата за пътни инциденти.

Преди родителят да си тръгне от конференцията, той предупреди, че ако по делото за смъртта на Сияна няма адекватно разследване за състоянието на пътния участък между плевенските села Радомирци и Телиш, ще протестира и пред прокуратурата. Попов отрече да се чувства използван от политици и каза, че е имало такива опити, но няма да ги допусне.