Пътна полиция: Спад на катастрофите в област Кърджали

От сектор "Пътна полиция“ в Областна дирекция на МВР в Кърджали отчетоха спад на катастрофите, както и на пострадалите и загиналите при пътни инциденти от началото на годината.

Данните изнесе началникът на сектора - главен инспектор Николай Дачев. Тежките пътнотранспортни произшествия от началото на годината са 119 при 155 за 2024 г. леките са 194 при 208 за предходната година. При катастрофи от началото на 2025 г. са пострадали 153 души и са загинали трима, докато за същия период на миналата броят на ранените е 205, а на загиналите – 9.

"Засега статистиката е в минус по всички показатели, относно регистрираните пътнотранспортни нарушения, въпреки натоварения трафик, основно през летния сезон“, каза още главен инспектор Дачев.

Той обясни, че не се прави отделна статистика по отношение на участието на чужденци в пътните произшествия, като уточни, че е в сила законова разпоредба, според която чужденците си заплащат глобите. Припомни последните изменения на Закона за движение по пътищата, според които за чужденците, които не желаят да си заплатят глобата е предвидена санкция за сваляне на регистрационните табели до заплащането ѝ. И допълни, че до момента на територията на областта е нямало такива случаи и всеки подлежащ на санкция я е заплащал.

По отношение на заснеманите клипове за скорост и издаваните фишове за това, главен инспектор Дачев поясни, че те се изпращат чрез Главна дирекция „Пътна полиция“ до страната на съответния гражданин и те също подлежат на събиране.

Той отчете и, че продължава тенденцията на нарастване броя на ежегодно регистрираните пътни превозни средства в област Кърджали. От началото на годината са регистрирани 356 превозни средства повече в сравнение със същия период на миналата година или 7784 регистрирани до момента при 7428 за същия период на 2024 г. Общо регистрираните превозни средства в област Кърджали са близо 73 хиляди.