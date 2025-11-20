Осъдиха 12 души за масовия бой в Казанлък през 2023 г.

Сбиването е от 2023 година, при което двама мъже загинаха

Окръжният съд в Стара Загора съобщи, че общо 12 души са осъдени за участието си в масовото сбиване между две ромски фамилии до кооперативния пазар в Казанлък през март 2023 година, при което двама мъже загинаха. На десет от подсъдимите са наложени ефективни наказания, вариращи от шест до 18 години лишаване от свобода при строг режим.

Делото беше гледано от разширен състав – двама съдии и трима съдебни заседатели. Осъдените са на възраст между 18 и 47 години, а тежестта на присъдите е определена според доказаното им участие в престъплението и конкретните обстоятелства по делото.

Две жени на 38 и 46 години са освободени от наказателна отговорност, като на всяка от тях е наложена административна глоба от 3 000 лева за причиняване на лека телесна повреда на жена от другата фамилия.

Жертвите на инцидента – на 36 и 54 години, както и останалите пострадали, са част от ромска фамилия, живуща в село в община Павел баня.

Сбиването е от 20 март 2023 г., след съдебно дело между двете семейства, в което са участвали около 30 души. В резултат на инцидента семействата на участниците са били разселени в различни населени места в района.

Присъдата подлежи на обжалване в 15-дневен срок пред Апелативен съд – Пловдив.