Предадоха на съд „готвач“ на дрога

Рецидивист е предаден на съд за производство на метамфетамин и държане на прекурсори за приготвяне на наркотици с цел разпространение, съобщиха от Варненската окръжна прокуратура, която приключи работа по досъдебното производство за по-малко от три месеца.

Според обвинителния акт 39-годишният Х.С. извършил деянията, непосредствено след като бил предсрочно условно освободен от затвора, където изтърпявал наказание отново за наркотици, предаде кореспондентът на "Труд news" за региона.

„Готвачът“ бил заловен на 12 септември тази година, след като при разследване били събрани данни, че той върти нелегален бизнес със забранени субстанции. Когато полицаите влезли в жилището му, той тъкмо приготвял поредна порция метамфетамин.

От апартамента били иззети 806,4 грама разтвор със съдържание на 74% от този наркотик, както и прекурсори за производството му - над 882 грама толуол, 24 грама червен фосфор и други. Конфискувани били и съоръжения, ползвани в процеса на синтез.

Предстои Варненският окръжен съд да насрочи дата за разглеждане на делото срещу мъжа. Ако бъде признат за виновен, той може да бъде наказан с лишаване от свобода от 5 до 15 г. и глоба от 20 000 до 100 000 лв.