От 5000 на 50 000 лв.: Съдът увеличи гаранцията на шофьора, обвинен за смъртта на полицай

Тричленен състав на Апелативен съд – София измени размера на наложената мярка за неотклонение на шофьора, обвинен, че по непредпазливост е причинил катастрофа, при която загина полицай. Гаранцията е увеличена от 5000 лв. на 50 000 лв.

Съдът се съгласява с приетото от първоинстанционния съд наличие на обосновано предположение, за което обвиняемият е привлечен към наказателна отговорност, както и с липсата на риск от укриване и риск от извършване на престъпление. Предвид обаче тежестта на извършеното деяние и с оглед възпрепятстване на действия, които могат да засегнат обективния характер на събирането на доказателства от страна на обвиняемото лице, увеличи размерът на взетата парична гаранция, уточняват от Апелативния съд.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

42-годишният полицай загина след поредица от инциденти на Скоростната тангента в София на 1 декември. Първо тир със сръбска регистрация блъска пешеходец и го убива. На място идва екип на СДВР и заради огледите отбива движението по бул. "Рожен". След това, автомобил, движещ се с висока скорост, блъска патрулката. На място загива полицаят, който е бил в колата.