Стотици близки и колеги казаха последно сбогом на полицай Георги Каменов

Над 500 души - роднини, близки, негови колеги, дойдоха на Централните софийски гробища, за да отдадат последна почит на старши полицай Георги Каменов (42 г.). Това съобщи журналистът Соня Колтуклиева.

Полицай Каменов загина на място, след като патрулният му автомобил беше ударен със 149 км/ч от колата на 34-годишния шофьор Мирослав Василев. Това се случи в нощта на 30 ноември срещу 1 декември на Северната тангента в София. Той е бил извикан да обезопасява мястото на инцидента заради възникнала катастрофа, завършила със смъртта на 61-годишен неправилно пресичащ пешеходец.

На 4 декември съдия Мирослав Георгиев от Софийски градски съд освободи от ареста 34-годишния шофьор под гаранция от 5000 лева. Прокуратурата протестира решението на СГС, а полицейският синдикат изрази възмущение от присъдата.

Екипът на "Труд News"поднася искрени съболезнования на семейството на полицай Каменов и изразява благодарност за дългогодишната му служба в полза на обществото!

Полицай Георги Каменов