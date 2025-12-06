Отново уран във водата - още три населени места посрещат Коледа на водоноски

Още по темата: Уран е открит в питейната вода на Първомай 01.12.2025 16:54

Харманли ще посрещне Коледа на водонски, след като в питейната вода на града и в две села беше открит уран над нормата. В града е в сила забрана за пиене и готвене с вода от чешмите.

В града всеки е нарамил туби и търси алтернативни източници за зареждане с вода. А от ВиК пуснаха водоноски по график в кварталите.

При норма от 30 микрограма на литър, пробата е отчела 31.

„Получените резултати за отклонението са в рамките на статистическата грешка при изследванията, но въпреки това сме предприели мерки за осигуряване на вода на всички групи, които се нуждаят от това“, каза Васил Камберов, секретар на Община Харманли, цитиран от bTV.

В дома за възрасни хора раздават бутилирана вода.

ВиК са взели повтори проби от всички водоизточници, за да установят замърсения сондаж.