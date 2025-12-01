Уран е открит в питейната вода на Първомай

Регионалната здравна инспекция в Пловдив установи завишени норми на уран в питейната вода на Първомай и на две села от общината - Градина и Крушево.

По-високи стойности на уран са засечени и при взетите проби от водата в село Болярино, община Раковски.

От здравната инспекция са уведомили общинските администрации, а предупреждението към жителите на засегнатите населени места е да ползват водата за хигиенни нужди, но не и за пиене и готвене.

Ограниченията ще са в сила до получаването на лабораторни резултати, съответстващи на изискванията за качеството на водата.