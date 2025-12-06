Километрична опашка от тирове на Кулата

Още по темата: Пропускат само леки автомобили през Кулата-Промахон 04.12.2025 16:22

Километрична опашка от тежкотоварни автомобили се образува на граничен преход „Кулата“, съобщи БТА. Към този час движението на камиони през пункта е преустановено. Пропускат се единствено леки автомобили в двете посоки.

Шофьори разказаха, че вчера са били осигурявани „прозорци“ за преминаване на тежкотоварни автомобили, а днес е имало само рано сутринта. Някои от шофьорите чакат на границата вече повече от денонощие. Причината за ограничението е протестът на гръцките фермери, който започна в сряда . На пункта „Промахон“ е разположена селскостопанска техника, с която протестиращите заплашват напълно да блокират движението, ако техните искания не бъдат изпълнени.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха по-рано, че е въведено ограничение за движение на тежкотоварни автомобили над 12 тона през ГКПП „Кулата“. Трафикът на камионите се отклонява по обходен маршрут по път I-1 София – Кулата през пътен възел „Симитли“ и път II-19 Симитли – ГКПП „Илинден“.