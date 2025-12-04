Още по темата: Пропускат само леки автомобили през Кулата-Промахон 04.12.2025 16:22

На Илинден-Ексохи ситуацията е същата

Само леки автомобили се пропускат в момента през граничния пункт с Гърция "Кулата-Промахон".

След близо денонощие блокирано движение, по обед гръцките власти осигуриха времеви прозорец от час и половина за преминаване на камионите. За това време около 1000 тира успяха да преминат, съобщи БНР.

След времевия прозорец, който гръцките власти отвориха на Промахон за преминаване на тежкотоварни автомобили от България, движението отново беше затворено и в двете посоки. Този път за всички превозни средства.

Нашите гранични власти заявиха, че нямат официална информация какво е наложило пълната забрана за движение. Това, което разбрахме неофициално, тъй като медиите не се допускат до гръцкия пункт - гръцките фермери, които от вчера са на границата, са успели да преместят част от тежката земеделска техника от паркинга, където бяха сутринта, на самото пътно платно.

Опашката на АМ "Струма" намаля в този времеви прозорец, но само наполовина. Близо хиляда тира успяха да се изтеглят към Гърция преди блокадата да бъде възстановена.

Малко след 14:00 ч. дойде информация, че леките автомобили отново могат да преминават и в двете посоки. Това се оказа шансът много хора, включително и за доц. д-р Мариана Господинова, която утре има лекция в Солун по покана на Северногръцкото кардиологично дружество.

На другия пункт "Илинден-Ексохи", както разбрахме от дистанция, ситуацията повтаря тази на "Кулата-Промахон" - ту се отваря движението за тежкотоварни камиони, ту се затваря.

От Агенция "Пътна инфраструктура" и Областно пътно управление не поемат ангажимент за колко време ще бъдат прозорците на отворено движение и кога отново ще се блокира.