Новият план за управление на Витоша е обречен

Още преди да бъде одобрен от Министерски съвет, новият план за управление на парк Витоша е обречен.

На 2 декември актуализираната версия на плана за управление на Витоша, който беше изготвен още през 2015 г., е обявен за обществено обсъждане. Още същия ден зелените начело с Тома Белев, заявяват, че не са доволни от него, защото нямал екологична оценка и ще облажват, когато бъде приет от МС.

Съдебната процедура за решения на правителството е двуинстанционно решаване на делата. Ако приемем, че след общественото обсъждане, което е до началото на януари 2026 г., Министерски съвет веднага утвърди плана, незабавно ще последва жалба от зелените неправителствени организации /НПО/. Практиката показва, че подобен тип дела се точат най-малко 3 години. И то при положение, че еколозите не шиканират и се явяват редовно на делата.

Така, че действащ план за управление на Витоша, ще има около 2030 г. Този срок е при оптимистичният вариант. Ако съдът (както беше при плана на Пирин), разпореди да се изготви екологична оценка, срока ще отиде към 2035 г.

Тоест дотогава, Витоша ще е в същият вид в какъвто е сега, но и без перспектива.

Решението е Витоша да бъде обект от национално значение

Единственото решение е кметът на София Васил Терзиев да предложи на Министерски съвет, модернизацията на Витоша да бъде определена, като обект от национално значение. Това е възможно, защото преди няколко месеца Народното събрание отмени двуинстанционното обжалване. Жалбите срещу Екологичните оценки и Оценките за въздействие върху околната среда (ОВОС) за обектите от национално значение вече се разглеждат на една инстанция със срок за произнасяне до 6 месеца. Собственикът на съоръженията на Витоша (компанията "Витоша ски" е собственик, а не концесионер) още миналата година декларира, че има възможност веднага след приемането на плана за управление на парк Витоша да започне подмяната на всичките лифтови съоръжения.

Преди няколко месеца дори депозира в Столична община проекти за подмяната на Симеоновския и Драгалевски лифтове.

За цялостно решение на проблемите на Витоша, належащи са и промени в Закона за горите свързани с промяна предназначението на земите в горският фонд. Това е необходимо за да може да се трасират нови ски писти, защото в момента само Витошко лале отговаря на изискванията за безопасност за скиорите.

Блокажа на плана за управление на Витоша вече 10 години, е целенасочено действие на Тома Белев и кликата еколози около него. По същият начин те провалят и планове за управление на националните паркове Пирин и Рила. И техните планове са готови още през 2014 и 2015 г., но все още не могат да влязат в сила, защото зелените обжалваха екологичните им оценки.

Спасението от екологичният терор върху зимният туризъм у нас е, само чрез промяна на законодателството. Всякакви други мерки или разговори съд зелените се вижда, че не работят.