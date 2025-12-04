Издъхна Малечка Палечка, най-ниската българка

Отиде си Малечка Палечка, "най-малката" българка. 35-годишната Петя Гарова е издъхнала внезапно след усложнения от пневмония. Мъничката Петя бе висока не повече от 70 сантиметра и тежеше 20 килограма, но въпреки миниатюрните си размери бе човек с грамадно сърце, коментират тъжната вест за кончината ѝ в Луковит, където тя последно време живееше в защитено жилище.

"Напусна ме един от най-близките ми хора, Петя Гарова. Ти за мен беше като сестра! Бях щастлива всеки път, когато успявах да те накарам да се усмихнеш - за мен това беше подарък от теб - твоята усмивка. Ти остави огромна следа в моето сърце! Сега знам, че ще си на по-хубаво място! Няма да се ядосваш, няма да те боли, няма кой да те наранява и разочарова... Обичам те... Сбогом! Един ден ще се видим отново! И отново ще се радваме на различни моменти!", съобщи през сълзи Емона Иванова, която неотлично бе до Петя и ѝ помагаше с каквото може.

Петя е хвърлена в дом за сираци след като се е появила на бял свят, родителите ѝ не са я искали, тъй като е родена с много тежки генетични малформации.

Иванова често водеше Петя по концерти и различни културни мероприятия, които Малечка Палечка приживе обожаваше.

Въпреки тежките си генетични заболявания и непрекъснати физически болки, Гарова не спираше да се образова и постоянно бе жадна за нови знания и развитие.

Съдбата на Петя бе трудна - още от бебе е хвърлена в дом за сираци, тъй като биологичните ѝ родители не я искали заради тежките увреждания, с които се е появила на бял свят.

В последните години от живота си Гарова живееше в защитено жилище в гр. Луковит. Лекарите не спираха да се борят със здравословните ѝ проблеми и най-вече екстремно чупливите ѝ кости.

"Най-малкият по размери човек в България, но с най-голямото сърце, което този град някога е срещал", пишат жителите на Луковит.

Емона Иванова бе най-добрата приятелка на Гарова, водеше я по концерти и различни културни мероприятия. Снимка: Личен архив на Емона Иванова

Малечка Палечка обожаваше животните и не пропускаше възможност да нагушка четириного.

Петя с Емона и певицата Тони Димитрова. Въпреки заболяванията си Гарова е притежавала изключително високи нива на грамотност и интелект, разказват в Луковит.