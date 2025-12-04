На благотворителен концерт: Раздават коледни подаръци на децата в с. Любен Каравелово

Студенти подкрепиха инициативата на сдружение “Прегръдка”

Близо 300 деца ще получат днес в 13:30 часа коледни подаръци на благотворителен концерт в с. Любен Каравелово, организиран от местното читалище „Просвета 1922“, кметството и варненското сдружение „Прегръдка“. Малките и техните близки ще бъдат изненадани с театрална постановка “Вълшебна вкуснотия”, ще се потопят в българските традиции с изпълнения на гайдарска школа и на ученици от Обединеното училище в Любен Каравелово.

Организаторите са предвидили още викторина с атрактивни награди и благотворителен базар. Събраните средства ще отидат в подкрепа на семейства в неравностойно положение. За тях от „Прегръдка“ са подготвили топли дрехи и обувки, събрани с помощта на дарители.

Благородната кауза е подкрепена от студенти от Икономическия университет във Варна, които сами ни потърсиха, обясни пред „Труд news” Димитричка Мирчева от сдружението. С набрани на коледен базар средства младите хора ще подпомогнат с хранителни пакети 24 нуждаещи се семейства. Доброволци в инициативата са и студенти от Техническия университет.