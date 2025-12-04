Ученици питат магистрати в Бургас какво наказание има при дрифтовете

При употреба, наркотици остават в организма и след месец

Членовете на клуб „Безопасност на движението по пътищата“ в Професионалната гимназия по механоелектроника и електротехника разговаряха по актуалната тема за транспортните престъпления със съдия Мартин Данчев, заместник - председател на Апелативен съд – Бургас и ръководител на наказателно отделение.

Учениците имаха желание да научат повече за отговорността на участниците в дрифтовете по паркинги и кръстовища, както и за случаите когато се стига до инцидент с жертви, дори при специално обособени за целта трасета.

Други въпроси обект на ученически интерес бяха свързани с отговорността на институциите за пътната настилка, контрола върху средната скорост, превенцията на пътния травматизъм у нас и в други европейски държави.

Съдия Данчев ангажира вниманието на гостите със законовите последици от произшествията на пътя и акцентира върху поведението на водачите зад волана. Разясни наказателната отговорност на лицата при видовете пътни престъпления, разказа как се установяват параметрите едно пътно произшествие и как се доказва виновното поведение.

Съдията подчерта правните и житейски последствия от шофирането след употреба на алкохол и наркотични вещества. „Има наркотични вещества, които и след месец остават организма. Ако сте зад волана и при теста се установи наличието им, носите отговорност, независимо дали има катастрофа или не“, предупреди магистратът. Той посъветва младите хора да избягват подобни вещества и напомни, да не рискуват бъдещето си заради мимолетни решения.