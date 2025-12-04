Деца, родени с тегло под 1,7 кг., грейнаха в календар

14 малчугани са модели, има две двойки близнаци

Повечето участници вече са ученици

Готов е благотворителният календар на порасналите недоносени деца. За 2026 - та година е неговото десето юбилейно издание. 14 деца – включително две двойки близнаци – са модели в него.

Инициативата е на Отделението по неонатология в УМБАЛ Бургас. Календарът за 2026 г. продължава своята мисия да вдъхва надежда и да показва силата на доверието и на съвременната медицина.

Темата за 2026 г. е посветена на бебета, родени през последните десет години, с тегло под 1700 грама и необходимост от продължителни грижи. Всяко от тях е пример за това, че дори най-трудното начало може да прерасне в здрава и пълноценна човешка история. Децата, започнали живота си в кувьоза, днес с увереност и радост застават пред камерата, за да вдъхнат кураж на родители, които преминават през същите предизвикателства. Повечето от моделите вече са в училищна възраст.

Средствата от продажбата на календара ще бъдат използвани за обновяване на леглата за новородени в отделението. Част от тях вече са подменени, също с помощта на дарители.

„Традиционно в календара показваме най-тежките си случаи. Събрахме деца, започнали живота си с изключително ниско тегло, които днес са нашата голяма гордост. Те доказват, че чудесата се случват, когато има професионализъм и взаимно доверие между нас и родителите“, сподели д-р Стилияна Томова, началник на Отделението по неонатология в УМБАЛ - Бургас.

Фотограф е Нина Кизирян, а малките модели са: Димана, Самуил, Божидар, Александра, Лъчезар, Красимира, Мария, Виктор, Никола, Станимира, Виктор, Емилиян, Златко и Георги.

Всяка година през Отделението по неонатология на УМБАЛ минават между 150 и 200 недоносени деца, като с тегло под 1500 г са средно 25–30 деца, коментираха лекарите.