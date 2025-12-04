Варненската полиция предупреди протестиращите, че ще налага санкции

До 7000 лв. глоба за опит за затваряне на Аспаруховия мост

Апел към организаторите и участниците в протестите да спазват закона и да не пречат на органите на реда отправиха вчера от Областната дирекция на МВР-Варна. Повод стана многолюдно шествие на 3 декември вечерта, организирано в социалните мрежи. След 18 часа с призиви „Оставка“, „Властта е в нас“ и „Не на еврото“ участниците за кратко спряха движението по два централни булеварда, което затрудни градския транспорт. Около 20 часа част от протестиращите пробваха да блокират Аспаруховия мост. Опитът им бе осуетен от кордон от полицаи със свалени щитове.

Вчера в социалните мрежи отново имаше съобщения, че от 18 часа предстои протест със сборен пункт на централния пл. "Независимост". От полицията заявиха, че няма да позволят да бъде ограничавано свободното придвижване на хората и нормалното функциониране на обществения транспорт. „В резултат на създалата се ситуация много граждани, включително и деца, бяха принудени да чакат по спирките в студа и не успяха да стигнат навреме до домовете си“, пише в обръщението на ОДМВР-Варна.

От дирекцията предупредиха, че при повторен опит за затваряне на моста на нарушителите ще бъдат наложени санкции и уточниха, че по Закона за ддвижение по пътищата те са от 2000 до 7000 лв., а по Закона за пътищата – от 1000 до 5000 лв.