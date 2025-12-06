Задействаха BG-ALERT в царево и четири бургаски села

Автор: Труд онлайн
България

Кметът на Община Царево задейства системата BG-ALERT с предупреждение за очаквани нови интензивни валежи през нощта.

Дъжд в района на Странджа и село Изгрев от 130 л/кв.м предизвиканлокални наводнения. Край къмпинг "Арапя" са наводнени предимно незаконни обекти до поречието на реката и в земеделски земи, пътят за с. Лозенец е проходим.

Към момента е отворен и проходим републиканският път за с. Варвара. За кратко беше затворен заради голямо количество вода на пътното платно. Наводнен е пътят зад в. с. Лозенец заради вода, идваща от главния път.

Кметът на Бургас задейства системата BG-ALERT за селата Извор, Вършило, Зидарово и Габър заради преливане на реките Факийска и Хур дере. Пътят за тези села е затворен.

5 метра е височината на водния стълб на станцията за измерване на водните нива, разположена на моста за село Извор. Препоръчва се на жителите на тези села да използват пътя през село Димчево.

Още от (България)

Най-четени

Мнения