Задействаха BG-ALERT в царево и четири бургаски села

Кметът на Община Царево задейства системата BG-ALERT с предупреждение за очаквани нови интензивни валежи през нощта.

Дъжд в района на Странджа и село Изгрев от 130 л/кв.м предизвиканлокални наводнения. Край къмпинг "Арапя" са наводнени предимно незаконни обекти до поречието на реката и в земеделски земи, пътят за с. Лозенец е проходим.

Към момента е отворен и проходим републиканският път за с. Варвара. За кратко беше затворен заради голямо количество вода на пътното платно. Наводнен е пътят зад в. с. Лозенец заради вода, идваща от главния път.

Кметът на Бургас задейства системата BG-ALERT за селата Извор, Вършило, Зидарово и Габър заради преливане на реките Факийска и Хур дере. Пътят за тези села е затворен.

5 метра е височината на водния стълб на станцията за измерване на водните нива, разположена на моста за село Извор. Препоръчва се на жителите на тези села да използват пътя през село Димчево.