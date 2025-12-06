Падане от високо прати Здравко от "Ритон" в болница, дуетът отмени концерт

Още по темата: Риба от магазина прати в болница певицата Севдалина Спасова 25.11.2025 13:59

Здравко Желязков от естрадния дует "Ритон" е претърпял спешна операция, след като е паднал от около 3 метра, докато монтира коледна украса в дома си.

Това съобщи самият изпълнител и публикува снимка от болничния си престой.

При падането Здраво е счупил кост под глезена на левия крак, което е наложило спешна хирургическа интервенция в болница "Софиямед". Операцията е успешна, уточнява изпълнителят на вечния хит "Джалма"

Заради травмата дует "Ритон" е принуден да отложи всички планирани участия през месец декември, включително планирания концерт на 20 януари в зала 1 на НДК. Новите дати ще бъдат обявени допълнително, след като състоянието на Здравко позволи.

"Писано било да стане… но както пеем в една наша песен - “Счупеното носи щастие”!. Мили приятели, на 5 декември бях опериран в “Софиямед” след злополучно падане от 3-метрова стълба, монтирайки светеща украса за Коледа. Счупването е малко под глезена на левия крак - едно от най-неприятните места. Извиняваме се на всички, към които бяхме поели ангажименти за участие, през празничния месец декември, че няма да можем да ги изпълним. За жалост концертът ни “ Случва се нещо на рожден ден” в зала 1 на НДК на 20.01, който е почти разпродаден, също се отлага. Новата дата за провеждането му ще обявим в най-скоро време. Новото заглавие може би ще бъде: “Случва се нещо на рожден ден, на патерица”, но без патерици! Пазете здравето си и ми стискайте палци", написа в типичния си шеговит стил Здравко.