Бебето Снежко е най-новото алпака в столичния зоопарк

Софийският зоопарк представи най-новия си обитател – бебето алпака Инди, родено тази есен. Макар официално да се казва Снежко, гледачите бързо му дават прякора Инди – от independent, в чест на датата на раждането му – 22 септември, Деня на независимостта.

Алпаките са сред любимците на посетителите заради спокойния си характер и меката си вълна, а появата на ново бебе винаги носи допълнително вълнение. С Инди семейството вече наброява шест животни.

След раждането малкото и майка му са настанени в по-тих сектор, където получават постоянни грижи и наблюдение. Инди се храни със специален млекозаместител, а ветеринарите следят внимателно развитието му. Състоянието му е стабилно и скоро ще бъде върнат при останалите алпаки, за да изгради естествените си социални навици.

Алпаките в зоопарка се отглеждат по специална диета, включваща ливадно сено, зелена маса, зеленчуци, гранулирана смеска и минерални добавки. При подходящо време пасат свободно, а събраната им вълна се използва от птиците за гнезда.

Зам.-кметът на София Надежда Бобчева подчертава, че грижата за животните и модернизацията на зоопарка са водещ приоритет. Предстоят нови проекти – жирафарник и експозиции за брадат лешояд и евразийски рис, както и продължаване на усилията за енергийна ефективност.

Инди е само едно от многото новородени през 2025 г. В зоопарка се появиха още козирози, камерунски кози, мари, зебричка, бизонче, сурикати, видри, лангур, лапундер и други. Семейството на животните расте, а екипът продължава да осигурява най-добрите условия за всяко малко попълнение.