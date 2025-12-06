По дипломатически път да се уточни защо танкерът Kairos е докаран в български води, казаха от "Морска администрация"

По дипломатически път трябва да бъде установено защо танкерът Kairos, който в момента е край Ахтопол, е докаран до наши териториални води, каза пред журналисти във Варна Румен Николов, ръководител на Главна дирекция „Аварийно-спасителни дейности“ към Изпълнителна агенция „Морска администрация“ (ИАМА). Той посочи, че отговор на този въпрос би могъл да се получи още днес след контакт с турските власти.

Според Николов с хората на борда е осъществена радиовръзка. На кораба са 10 души, от различни националности. Капитанът го няма, както и офицерският състав. Хората на борда са в добро състояние, разполагат с храна и вода за около три дни, допълни Николов, предаде БТА.

Информацията, която беше предварително оповестена, че българските власти не са били запознати с ситуацията, е невярна, допълни експертът. По думите му танкерът е следен заедно с буксиращия го турски кораб „Тимур бей“. Българските власти са видели и как двата кораба се разделят в наши териториални води. След това турският се е върнал на юг и е застанал в пристанище Инеада. Танкерът, носен от вълните и вятъра, се насочил към българския бряг. По думите на Николов веднага са били предприети необходимите мерки, в операцията са включени "Гранична полиция", Военноморските сили, ИАМА, информирани са и местните власти. С екипажа на борда на танкера е направена връзка чрез „Варна радио“ и Координационния център във Варна, дадени са му указания и корабът е успял да хвърли котва.

В момента Kairos, който е празен и се намира на около 700-800 метра от брега пред Ахтопол, е с пусната и стабилно задържана дясна котва, допълни Николов. Той уточни, че макар времето да е лошо - вятър над 15 метра в секунда и вълна 4-5 бала, корабът се държи стабилно и няма опасност нито за екипажа, нито за околната среда.

Най-вероятно, когато времето се успокои, корабът ще бъде буксиран на безопасно място, допълни Николов. По думите му това би могло да бъде Бургаският залив. За целта обаче е необходимо да се приемат мерки на държавно ниво и с решение на Министерския съвет да бъдат оторизирани институциите, които да извършат провлачването, посочи експертът.

Николов каза още, че в Координационния център се е обадил човек, който се е обозначил като представител на китайска фирма. Корабът е собственост на китайска компания, но към момента не е осъществена връзка със собственика му, допълни експертът.

Той отказа да коментира информациите, че танкерът е от руския сенчест флот, като подчерта, че корабът е в състояние на бедствие, очевидно е ударен, тъй като целият е опушен, а хора имат нужда от помощ.

В отговор на въпроси Николов посочи, че моряците, които са на борда, не са успели да кажат защо провлачването от турския буксир е било прекъснато. Подобна информация би могъл да има капитанът или някой от офицерския състав, но тях ги няма. Подробностите тепърва ще се изясняват, след като времето позволи представители на българските власти да се качат на борда, подчерта Николов. Неговото мнение е, че не е правилно това, което се е получило с прекъсването на връзката между танкера и турския буксир при навлизането на около 6 мили от нашето териториално море. За мен това не е нормално, но причините ще бъдат установени по дипломатически път, обобщи Николов.