Окончателно: Потвърдиха гаранцията от 200 000 лв. на кмета на Варна

Варненският апелативен съд потвърди определението на окръжните магистрати, с което кметът на Варна Благомир Коцев бе пуснат от ареста срещу 200 000 лв. парична гаранция. Той е предаден на съд за участие в престъпен сговор, искане на подкупи и принуда с цел имотна облага.

Делото се гледа след подадена жалба от защитата на кмета, в която се искаше мярката да бъде променена в подписка или да не се определя никаква, тъй като липсва обосновано предположение за извършено престъпление и доказана възможност Коцев да попречи на нормалното развитие на наказателния процес. Според адвокатите му солидната гаранция е била определена без мотиви и при липса на данни за имущественото състояние на подсъдимия.

Магистратите определиха жалбата за неоснователна и потвърдиха извода на първата инстанция за това, че повдигнатото обвинение има обезпеченост в показанията на свидетелите, писмените и доказателствени средства. Апелативният съд отчете, че инкриминираните деяния са с висока обществена опасност и с тях е накърнен авторитета на институцията и на държавата. В мотивите се посочва, че по делото са събрани достатъчно данни за доходите на Коцев, който между 2022 и 2024 г. е имал допълнителни приходи извън заплатата.

Определената парична гаранция не би се отразила негативно на издръжката на семейството му и съответства на статуса му и на тежестта на подлежащата на доказване престъпна дейност, независимо от чистото му съдебно минало. С тези аргументи съдът окончателно потвърди паричната гаранция на кмета от 200 000 лв. „Труд news” припомня, че парите бяха събрани за 5 часа от дарители чрез две кампании, организирани от Манол Пейков и Филип Буков.