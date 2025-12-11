СДВР: Задържани са 57 души по време на протеста снощи

57 души са задържани с полицейска мярка за срок до 24 часа преди, по време на и след протеста снощи, съобщиха от СДВР. От тях, 24-ма са регистрирани за различни криминални прояви – хулиганство, притежание на наркотици, нанасяне на телесни повреди, грабежи, кражби. Образувано е едно бързо производство за притежание на наркотици. Столичните полицаи са установили и 22 непълнолетни младежи, и двама малолетни, които са предадени на родителите. Част от тях също имат криминални прояви – кражби, грабежи, хулиганство.

Преди протеста полицията е разполагала с оперативни данни за подготвени провокации и поради тази причина са изведени около 40 души, като в тях са открити забранени вещи и предмети – ножове, боксове, маски, пиротехнически изделия, а у двама са намерени 10 000 лева и 1500 евро. В Първо РУ е образувано бързо производство за притежание на наркотици. Задържан с полицейска мярка за 24 часа е 18-годишен младеж, у когото служителите на реда открили полиетиленово пликче с марихуана. Младежът бил спрян в района на протеста от мобилна полицейска група.

По думите на директора на СДВР Гл. комисар Любомир Николов полицията се е справила много бързо със ситуация на ул. „Врабча“, в близост до централата на "ДПС - Ново начало", където голяма група младежи проявиха агресивно поведение към служителите. Столичната дирекция разполага с видеоматериали за всички, проявили агресия и извършили противоправни деяния и те ще бъдат задържани впоследствие, увери главен комисар Николов и допълни, че профилът им е на агитки и локали.