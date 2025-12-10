Избират друг съдия за делото на Кирил Петков и Божидар Божанов

Искането бе на прокуратурата

Отвод заради участие в изпълнителната власт

Софийският градски съд трябва да определи друг съдия докладчик по делото срещу бившия премиер Кирил Петков и съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов, който е бивш министър на електронното управление.

Двамата политици се явиха в съдебната зала на разпоредително заседание със своите адвокати, но от прокуратурата подписка отвод на председателят на състава Емил Дечев, който в последните години е бил заместник министър на правосъдието в два служебни кабинети, назначени от президента Румен Радев и в два редовни, единият от които и на Кирил Петков.

Дечев си направи отвод и в мотивите си посочи, че няма да допусне у гражданите да остане усещането, че бъдещата присъда по делото е била повлияна от позицията, която е заемал в изпълнителната власт. Той обаче бе категоричен, че не е показал пристрастност в поведението си, както и че няма доказателства за това.

След отвода предстои новоизбарният съдия-докладчик да се запозна с материалите и отново да насрочи делото, по което Кирил Петков е подсъдим за заплахи към Александър Йоловски, бивш заместник на Божидар Божанов. Божанов пък е подсъдим за длъжностно престъпление. Стана ясно също, че Александър Йоловски продължава да се движи с охрана. От две години той е под охрана - преди от НСО, сега от жандармерията. Охранявани са съпругата му и двете им деца, тъй като още през 2023 г. Йоловски възприел като съвсем реални заплахите на Петков.