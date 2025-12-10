СГС реши: Няма да екстрадира Игор Гречушкин в Ливан

Заради риск от смъртно наказание

Софийският градски съд отказа да екстрадира в Ливан руския гражданин Игор Гречушкин, обвинен за катастрофалния взрив в пристанището на Бейрут през 2020 г., при който загинаха над 200 души. Магистратите прецениха, че липсват достатъчно гаранции, че в Ливан няма да бъде приложено смъртно наказание спрямо него.

Съдът отмени и мярката му „задържане под стража“, но тя ще продължи да се изпълнява до произнасянето на Апелативен съд - София.

По време на заседанието бе подчертано, че Гречушкин е заподозрян за тежки престъпления, извършени на територията на Ливан, включително внасяне на взривни вещества, терористичен акт и умишлено повреждане на оборудване с цел потапяне на кораб. Според прокуратурата взривът е причинил над 200 жертви, повече от 6000 ранени и разрушения на хиляди сгради.

„Ще протестирам решението в 7-дневен срок“, заяви наблюдаващият прокурор Ангел Кънев, като подчерта, че според прокуратурата са налице всички основания за екстрадиция и че случаят няма политически характер.

Адвокатът на обвиняемия – Екатерина Димитрова – определи решението като „справедливо“, посочвайки, че Ливан е изпратил няколко различаващи се по квалификации искания, без ясни гаранции, че няма да бъде наложено смъртно наказание.

Игор Гречушкин беше задържан на 5 септември на летище София при пристигане от Кипър. Той е издирван с червена бюлетина на Интерпол по искане на ливанските власти във връзка с разследването на експлозията от 2020 г., която почти унищожи пристанището на Бейрут.