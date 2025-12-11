Българин е арестуван за афера с 1 тон кокаин

Удар срещу трафиканти в Испания

Голяма част от спипаните са сърби

Общо 17 души, сред които и българин, са арестувани в международната операция заради трафик на един тон кокаин в Испания.

Голяма част от задържаните са осем сръбски граждани. Те са на възраст между 21 години и 62 години. Сърбите са заподозрени в предоставяне на логистична подкрепа при получаването на наркотици от Колумбия и по-нататъшното им разпространение в Испания.

Повдигнати са наказателни обвинения срещу 60-годишен мъж и е наложена забрана за напускане на Испания, както и срещу трима словенски граждани и един български гражданин.

Министърът на вътрешните работи на Сърбия Ивица Дачич заяви, че ведомството остава надежден партньор в борбата с транснационалната престъпност.