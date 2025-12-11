Пуснаха Сретен Йосич след 13 години в затвора

Осъденият за наркотрафик и поръчково убийство сръбски мафиотски бос Сретен Йосич е освободен от затвора в Белград два месеца предсрочно. Апелативния съд в Сърбия е постановил условното предсрочно освобождаване на Йоца Амстердам, известен още като Краля на кокаина.

Той бе арестуван през 2009 година по подозрение за участие в убийството на хърватския журналист Иво Пуканич, но беше оправдан. Влезе в затвора за 15 години за подбудителството на друго убийство - това на Горан Марянович – Гокси Бомбаш, извършено през 1995 г.

Апелативните съдии в Белград постановяват 63 годишния Сретен Йосич да бъде под наблюдение до края на февруари 2026 г., когато изтича присъдата му, като условието е в този период той да не извършва престъпления.

Голяма част от крими историята на Сретен Йосич е свързана с България.

През 80-те години той бяга от Сърбия в Амстердам, където живее близо десетилетие. Там изгражда мащабна мрежа за наркотрафик, а името му започва да се свързва с насилие, корупция и връзки с балканската мафия.

През 90-те години, когато вече е издирван от властите в Нидерландия Сретен Йосич пребивава предимно в България с паспорт под чуждо име. В този период апелативният съд в Амстердам осъжда Йосич задочно за стрелба по полицай.

Издирван е за убийства и от Сърбия.

През 2001-а година е издадена Червена бюлетина на Интерпол за задържането му.

Има данни, че за местоположението му в България свидетелстват Душан Спосоевич и Милорад Улемек, осъдени за убийството на сръбския премиер Зоран Джинджич.

Задържан е у нас при акция на антимафиотите от МВР през 2002 година.