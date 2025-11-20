Откриха артефакти и злато за  €100 млн. у търговци на антики (Обзор)

20 българи обвинени за участие в мрежа за трафик на исторически ценности и пране на пари

Връщат предметите в страните на произход

Акция в България и още 7 държави от Европа

Арестувани са 35 души в България за участие в международна мрежа за трафик на културни ценности и пране на пари. Акцията на ГДБОП и ДАНС под ръководството на Софийска градска прокуратура е част от продължило с години разследване, координирано от Европол и Евроджъст в осем държави в Европа. Едновременно с полицейските действия у нас на 19 и 20 ноември арести и обиски на трафиканти и търговци е имало още в Германия, Австрия, Италия, Гърция, Франция, Великобритания и Албания.

Мрежата е действала от 16 години и чрез нея до богати колекционери в Западна Европа и Северна Америка достигали монети и артефакти, изкопани от иманяри или откраднати от музеи или частни колекции. Най-голямо било търсенето на предмети от 7 век пр. н. е. до 3 век след н. е. с произход Древна Гърция, Древен Рим, както и произведения на тракийско и персийското изкуство. През ръцете на трафикантите минавали също произведения от Египет и Китай. Целта е била на антиките със съмнителен произход да се създават “досиета”, че са открити през последните два века, или че са обявени за продан от стари аристократични фамилии, или че са заграбени от нацистите по време на Втората световна война и продавани по-късно.

Става дума за черен пазар от 1 млрд. долара, а откритите при международната акция в 8-те държави монети и артефакти са на стойност на над 100 млн. евро, съобщи заместник-градският прокурор на София Ангел Кънев.

Мащабното разследване е започнало преди години, а през 2023 г. била създадена работна група “Орфей” от полицаи от европейски страни, в която се включили и агенти от ГДБОП. Така чрез обмен на оперативна информация били идентифицирани участници в мафиотската структура от различните нива. При разбиването на престъпната мрежа в Гърция се оказало, че в нея са били включени учени и археолози. Крайната фаза на операцията има за цел всички открити предмети да бъдат върнати в страните по произход, като основно това са Италия, Гърция, България, Турция и други страни от Балканите.

Над 200 агенти на ГДБОП участвали в акцията, проведена едновременно в София, Стара Загора, Варна, Шумен, Плевен, Долни Дъбник, Червен бряг, Нови пазар, Видин, Разград, Харманли и Велико Търново. Първоначално за трафик на антики и пране на пари у нас са били обвинени петима българи, някои от които са и с двойно гражданство. Вчера броят им достигна 20 души, каза още прокурор Кънев. Наложени са им забрани да напускат страната, но към момента остават на свобода срещу различни суми парични гаранции.

При претърсанаията са открити техни сейфове и тайници както с антични монети и предмети, така и с кюлчета инвестиционно злато, в които обръщали парите от печалбите си. На много от тях са назначени данъчни проверки, тъй като имало хора без един трудов стаж, които притежавали несметни богатства.