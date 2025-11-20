Определят публично съдия-докладчик по делото срещу кмета на Варна

Съдия-докладчикът, който ще гледа делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев и четиримата му съпроцесници, ще бъде определен чрез системата за случайно разпределение на дела публично и в присъствието на медиите. Това съобщиха от Варненския окръжен съд /ВОС/, където производството бе прехвърлено преди ден с определение на Върховния касационен съд.

Определянето на съдия-докладчик ще стане в деня, когато материалите от столицата пристигнат и бъде образувано дело във ВОС. След това ще бъдат разгледани и постъпилите искания за изменения на мерки на неотклонение, посочват от съда. Оттам припомнят, че съгласно законовите разпоредби съдията-докладчикът насрочва образуваното дело в двумесечен срок от постъпването му, а когато то представлява фактическа или правна сложност, както и в други изключителни случаи, председателят на съда може писмено да разреши разпоредителното заседание да бъде насрочено в определен от него по-дълъг срок, но не повече от три месеца.