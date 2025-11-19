Обрат! СГС прекрати делото срещу Благомир Коцев

Решението на съдия Снежина Колева не подлежи на обжалване

Дни след внасянето на обвинителния акт срещу варненския кмет Благомир Коцев, съдия Снежина Колева от Софийския градски съд (СГС) прекрати производството и го изпрати на Върховния касационен съд (ВКС) за преценка на подсъдността. Това съобщиха от Градския съд.

В обстоятелствената част на обвинителния акт се посочва, че в периода юли 2024 – май 2025 г. Коцев и други подсъдими са се сговорили да извършват престъпления по чл. 304б от Наказателния кодекс, като част от действията им са се развивали във Варна и София.

Съдия Колева подчертава, че наличието на лице с имунитет – посочено от свидетелката Пламенка Димитрова като депутат Асен Василев – прави делото неподходящо за разглеждане от СГС. Според нея, отсъствието на конкретно обвинение срещу това лице налага производството да бъде разгледано от съд със специална компетентност.

Материалите срещу депутата вече са отделени в друго досъдебно производство, уточнява съдията. Освен това, местопрестъплението на действията по чл. 321, ал. 6 от НК е гр. Варна, което също повлия на решението за прехвърляне на делото.

ВКС ще трябва да прецени дали разглеждането на делото трябва да се води от друг съд, равен по степен на СГС. Решението на съдията не подлежи на обжалване.