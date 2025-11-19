Със заповед на Коцев от ареста: Снежана Апостолова е кмет на Варна до 5 декември

Снежана Апостолова ще изпълнява функциите кмет на Варна от 19 ноември до 5 декември, съобщиха от пресцентъра на общината. Заповедта е на кмета Благомир Коцев и е на основание чл. 39, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация - за платен годишен отпуск. Копия от заповедта са изпратени до областния управител, председателя на Общинския съвет и до кметовете на районните администрации.

Това е петата поредна заповед, която Благомир Коцев издава от 8 юли, когато бе задържан. С първите три до 11 ноември изпълняващ функциите кмет беше Павел Попов, който обяви, че след тази дата Благомир Коцев ще управлява града от ареста. На 17 ноември обаче Коцев определи Снежана Апостолова да е кмет за един ден, а сега й делегира правомощията за две седмици.

Все още няма решение на Общинската избирателна комисия, която проверява законно ли ползва отпуска варненският кмет. ОИК изиска документи от администрацията, Общинския съвет и НАП след подадени два сигнала, в които се искаше информация дали дългото отсъствие на Коцев не е основание за предсрочно прекратяване на мандата му.