Обвиниха за подкуп надзирател от следствения арест

Разследван е от август месец

Един от петимата надзиратели, арестувани във Варненския затвор по време на смяна призори на 19 ноември при акция на варненската полиция, е задържан за 72 часа и обвинен за поискан и приет подкуп и престъпление по служба, съобщи окръжният прокурор Красимир Конов на брифинг с директора на ОДМВР старши комисар Красимир Торимацов.

Разследването е започнало през август, когато при разплитането на друг случай се получили данни, че 43-годишният тъмничар взема пари, за да внася забранени стоки за арестанти. Според обвинението той прибрал 2000 лв., за да осигури два мобилни телефона.

Обвиненият е служител на следствения арест, който е в ремонт и ползва помещения на затвора. В тях били намерени и иззети няколко телефона, 32 таблетки и 2 спринцовки, чийто състав ще изяснява назначена химическа експертиза. Задържани за 24 часа били всичките петима надзиратели на смяна, но към момента доказателства са събрани само срещу единия.

Окръжният прокурор добави, че няма информация дали колегите му са отстранени от длъжност, тъй като техен работодател е правосъдното министерство. Разследването продължава, водят се интензивни разпити. Трябва да уточним дали случаят е инцидентен или става дума за канал за внасяне на забранени вещи, каза старши комисар Торимацов.

на снимката: Задържаният надзирател не е служител на затвора, а на следствения арест, съобщиха окръжният прокурор Красимир Конов и директорът на ОДМВР ст. комисар Красен Торимацов.



