Голям удар в София! Задържани са 67 души

Иззети са наркотици за хиляди левове

През последните пет дни служители на Столичната полиция проведоха специализирана операция срещу разпространението на наркотични вещества, при която бяха задържани общо 67 души – както дилъри, така и клиенти, съобщават от полицията. В резултат на акцията са образувани 58 бързи и 7 досъдебни производства.

Криминалисти от сектор „Наркотици“ започнали разследване след получена информация за мъж и жена, живеещи на семейни начала, които разпространявали наркотици. При проверки на адресите им в квартал „Дружба“ и във вилната зона „Симеоново“ полицаите иззели около 150 грама амфетамин, 15 грама кокаин, 10 грама марихуана, както и големи суми пари – 4200 лева, над 1300 швейцарски франка и 5300 евро. Открити били и две електронни везни за пакетиране на дрогата.

Друг случай е регистриран на 15 ноември, когато служители на Шесто РУ спрели за проверка лек автомобил на бул. „Цар Освободител“. 26-годишният водач отказал тест за наркотици, а при личен обиск били намерени различни видове наркотици и пари. Мъжът е задържан за срок до 24 часа.

На 19 ноември в рамките на операцията Трето РУ задържало 37-годишен мъж с 24 дози различни наркотици, а малко по-късно Седмо РУ арестувало 19-годишен, в чийто дом били открити плик с марихуана, множество таблетки, два плика с вещество на прах и бучки. И двамата са задържани с полицейска мярка за срок до 24 часа.

Акцията на столичните криминалисти е част от системната борба на МВР с наркоразпространението в София, като целта е да се ограничат каналите за доставка на наркотици и да се пресекат криминалните схеми, застрашаващи обществения ред и здравето на гражданите.