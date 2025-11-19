Катаджии спасиха седем автобуса от огнена стихия

Основна версия: Пламъците тръгнали от късо съединение

По линиите пътуват по 2000 души на ден

Горя депото на фирма “Общински превози”-Костинброд

Двама пътни полицаи от Районното управление в Костинброд смело влязоха сред пламъците на паркинг на общинска фирма, успяха да изкарат и спасят седем автобуса от стихията. Запазеното имущество е за стотици хиляди лева и от общината вчера трудно намираха думи да благодарят на младши инспекторите Ивайло Пенев и Алекс Станиславов.

Сигналът за огнената стихия бил подаден точно в 4,28 ч сутринта от дежурен механик в депото на костинбродската фирма “Общински превози” в село Петърч. Служителят видял как от един автобус започва да излиза черен дим, след което за по-малко от минута пламнали масла, избухнал и резервоар с дизелово гориво и пламъците започнали да прескачат между паркираните автобуси, микробуси и леки автомобили. Катаджийският патрул пристигнал почти по същото време с първите два автомобила на пожарната.

Полицаите видели, че на паркинга няма застрашени хора, но пожарът се разраства. Ивайло Пенев скочил зад волана на един от автобусите, който бил близо до пламъците. Ключът бил на таблото, полицаят запалил двигателя и откарал машината на безопасно разстояние. През това време колегата му Алекс Станиславов отвън му осигурявал пътя и координирал действията по обезопасяване, в които се включили и други хора, дори и общински съветник от с. Петърч. По този начин Пенев успял да изкара седем автобуса от опасния паркинг, а вчера от МВР разпространиха и кадри от неговата бодикамера.

Алекс Станиславов и Ивайло Пенев (вдясно), младши инспектори от автопатрул в Районното управление на полицията в Костинброд.

За съжаление на малкия спасителен отряд огънят нанесъл сериозни щети - унищожен бил почти половината от автопарка на общинската фирма. Изгорели напълно пет автобуса, един от които - училищен, два пътнически микробуса и два леки автомобила. Всички те са били застраховани.

Основната версия за пожара е късо съединение, предизвикано от продължилия повече от 2 дни дъжд. Във фирменото депо има камери, денонощна жива охрана и дежурен механик, затова версията за палеж - умишлен или по невнимание, макар и не напълно отхвърлена, засега остава на втори план. Огледите продължиха през целия вчерашен ден.

Общинската фирма на Костинброд вози по около 2000 души на ден до София и околни села. Заради пожара вчера на курсове излязоха на разреден график само 7-те автобуса, спасени от катаджиите. Общинският съвет бе свикан на извънредно заседание, за да реши дали да търси автобуси под наем, или направо да купува нови или употребявани, за да възстанови работата на фирмата.