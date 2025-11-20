Акция на Европол срещу трафика на културни ценности, включително и в България

35 души са арестувани в България в рамките на международна операция срещу трафика на културно-исторически ценности. У нас в операцията участват ГДБОП и Софийска градска прокуратура.

Операцията е с участието на Европол и се провежда в общо 8 европейски държави. Намерени са хиляди артефакти и културно- исторически ценности.

"На терен имаме над 220 служители на ГДБОП, които извършват множество процесуално-следствени действия, предимно претърсване и изземване. Това са на жилища, офиси, различни имоти и моторни превозни средства, сейфове, които са установени и се установяват в хода на самите процесуални действия. За откриването на тези сейфове сме ползвали специална техника, която е предоставена от наши партньори от Европа", обясни главен комисар Боян Раев, директор на ГДБОП.

Сред артефактите, които са намерени, има и такива от Египет, обяви прокурор Ангел Кънев. От Главната дирекция за борба с организираната престъпност обясниха, че сред задържаните има хора на различни нива.

"За срок от 24 часа са задържани 35 лица по ЗМВР. Намерени са хиляди, като бройки говоря, културно-исторически ценности, които се увеличават. Всеки един момент при намирането на нови и нови обекти, където влизаме, извършваме процесуалните действия. Имаме също установени над 50 броя огнестрелни оръжия, взривни вещества", допълни гл. комисар Раев.