Прокуратурата внесе протест спрямо оправдателната присъда на Лена Бориславова

Софийска районна прокуратура внесе протест спрямо оправдателна присъда, постановена от състав на Софийски районен съд спрямо Лена Бориславова по делото „Корал”.

Тя беше подсъдима за това, че през 2021 г. е представила пред Агенцията по вписванията документи с подправен подпис на председателя на „Да запазим Корал” Атанас Русев, както и на член на сдружението.

Вчера състав на Софийски районен съд постанови оправдателна присъда спрямо Бориславова. Наблюдаващият прокурор не е съгласен с постановената присъда и намира за безспорно доказано деянието, вината и авторството на подсъдимата и продължава да поддържа обвинението спрямо нея, именно затова днес е внесен протест, съобщават от държавното обвинение.

В него се посочва, че квалифицираният електронен подпис има същата правна стойност като саморъчния подпис и че не би следвало притежателят да позволява ползването му да е обществено достъпно.

Освен това в обясненията си пред съдебния състав подсъдимата не посочва никакви конкретни данни относно евентуално неправомерно ползване на електронния ѝ подпис, както и никакви данни да е сезирала за такова деяние съответните компетентни органи и доставчика на електронния подпис.

Предвид факта, че в съдебната зала не станаха ясни мотивите за определената присъда, наблюдаващият прокурор ще допълни протеста, щом съставът на съда съобщи мотивите за решението си.