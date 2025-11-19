Трима мамят с обещания за внос на коли от САЩ, духнали с парите

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност трима мъже – на 24, на 29 и на 30 години, за измама с внос и закупуване на автомобили от САЩ.

Събраните до момента доказателства сочат, че за периода от 14.04.2025 г. до 23.05.2025 г. в гр. София, обвиняемите Б.К., М.К. и М.М. в съучастие, в условията на продължавано престъпление, с цел да набавят за себе си имотна облага са възбудили и поддържали у потърпевшите заблуждение, че ще им съдействат да си закупят автомобили от САЩ.

Това трябвало да стане чрез фирма, с която следвало да сключат договор за покупко-продажба. За целта, обвиняемите ги убедили, че след като сключат договори за покупко-продажба на автомобили с въпросната фирма и платят цената по банков път, автомобилите ще бъдат доставени от САЩ.

Вследствие на това обвиняемите са нанесли имотна вреда на четири лица в размер на 124 699 лева.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпления по чл. 209, ал.1, вр. чл.26, ал.1, във вр. чл.20, ал.2 вр.ал.1 от НК, за които се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

С постановление на наблюдаващ прокурор обвиняемите са задържани за срок до 72 часа.

Прокурор е внесъл искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо Б.К. и М.М. Предстои да се внесе искане за определяне на „задържане под стража“ и спрямо М.К.

Разследването по случая продължава.